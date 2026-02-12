Эксперт предупредил о новой волне звонков на городские телефоны от мошенников

Злоумышленники начали активнее использовать стационарные телефоны для обмана граждан. Об этом РИА Новости сообщил руководитель направления антифрода одного из российских операторов связи Александр Фадеев.

По его словам, всплеск интереса к городским номерам зафиксирован летом 2025 года после длительного периода стабильности. Причина — слабая защита таких линий. В отличие от мобильной связи, стационарные телефоны не имеют сетевых фильтров, а определители номера установлены далеко не везде.

Дополнительным фактором риска эксперт назвал аудиторию. Владельцами домашних аппаратов чаще остаются пожилые люди и дети. При этом сам формат звонка «на домашний» вызывает больше доверия. Граждане реже используют этот номер как контактный и считают, что на него могут обращаться только знакомые или официальные структуры.

Фадеев сообщил, что мошенники представляются сотрудниками телеком-компаний и убеждают срочно продлить договор, чтобы избежать отключения связи. В других случаях речь идет о якобы просроченных платежах за газ или электроэнергию, необходимости замены счетчиков или подготовке к модернизации линии.

Также злоумышленники предлагают оформить бесплатную замену оборудования, переоформить документы для пенсионного фонда или записаться в поликлинику. Цель — получить персональные данные либо выманить смс-код для доступа к учетной записи на портале госуслуг или к банковскому приложению.

Эксперт рекомендовал не сообщать посторонним коды подтверждения и личную информацию, даже если звонок поступил на стационарный номер.