Гладков озвучил число мирных жителей, пострадавших от удара ВСУ по Белгородской области

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области были ранены семеро мирных жителей, включая ребенка, как заявил в среду глава региона Вячеслав Гладков.

© Предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области

"Семь мирных граждан стали жертвами атак ВСУ", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, в селе Севрюково Белгородского района четырехлетняя девочка получила осколочное ранение спины без проникновения в результате ракетного обстрела. Ее перевели в областную детскую клиническую больницу.

Также, по словам Гладкова, в поселке Дубовое Белгородского района к врачам обратилась женщина с баротравмой, полученной из-за детонации беспилотника. Она была выписана на амбулаторное лечение.

"В селе Головино Белгородского района от удара беспилотника пострадал мужчина. Он сам обратился в медицинское учреждение, где ему диагностировали баротравму. Мужчина от госпитализации отказался. В белгородскую городскую больницу №2 доставлен мужчина с минно-взрывной травмой, полученной при детонации беспилотника неподалеку от многоэтажного дома в Белгороде", – уточнил губернатор.

Кроме того, в селе Волчья Александровка Волоконовского района три человека получили баротравмы после того, как дрон атаковал автомобиль. Пострадавшие самостоятельно обратились за помощью в Волоконовскую центральную районную больницу, где им оперативно оказали медицинскую помощь.