Охранник техникума в Анапе закрыл собой студентов от пуль напавшего подростка

Охранник техникума в Анапе Николай Замараев закрыл собой учащихся в тот момент, когда в холле образовательного учреждения студент открыл стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

© Глава муниципального образования город-курорт Анапа

Мужчина погиб на месте. Его семье будет оказана психологическая и социальная помощь.

В Оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что охранник увидел происходящее по камерам видеонаблюдения, после чего сразу же закрыл и заблокировал двери, чтобы нападавший не прошел внутрь. Однако злоумышленник выстрелил в охранника через дверь. И, несмотря на то, что сотрудник был в бронежилете, ранил его.

При этом пострадавший мужчина успел нажать тревожную кнопку и вызвать сотрудников Росгвардии. По рации он сообщил второму пункту охраны, что происходит.

Студенты колледжа уточнили "РГ", что погибшего сотрудника многие учащиеся называли дядей Колей.

Напомним, инцидент произошел 11 февраля. В результате действий злоумышленника ранения получили библиотекарь и студент. Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшего.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.