В Перми неизвестные угрожали матери срочника после того, как она не поверила в его гибель

Мать-солдата срочника из Перми пытались обмануть мошенники. Они представились сотрудниками военкомата и сообщили о гибели сына в зоне специальной военной операции (СВО), а затем начали угрожать самой женщине, пишет портал v-kurse.ru.

Неизвестные связались с женщиной через мессенджер. Мошенники приложили к письму настоящий телефон военкомата Пермского края и скан паспорта якобы погибшего бойца. В профиле, с которого приходили сообщения, была размещена фотография человека в военной форме.

Убедившись, что сын, проходящий срочную службу, жив, женщина прекратила переписку с неизвестными. Однако через неделю ей стали поступать угрозы физической расправы с разных аккаунтов. Мошенники заявляли, что знают адрес женщины, после чего она решила обратиться в правоохранительные органы.

Мотивы преступников так и остались неизвестными: ни на одном этапе общения они не попросили денег. Дежурный военного комиссариата Пермского края сообщил в беседе с порталом, что в ведомство два-три раза в день поступает подобная информация. Он заявил, что сотрудники военкоматов не используют мессенджеры для информирования родственников о гибели бойцов.