Жителя Ростовской области осудили за теракт на железной дороге

Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима за теракт на железной дороге в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По версии следствия, в мае 2024 года подсудимый согласился за материальное вознаграждение поджечь релейные шкафы на железной дороге. Весь этот процесс он снимал на видео.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 20 000 рублей", - говорится в сообщении.

Дело фигуранта проходило по пункту "а" части 2 статьи 205 (теракт) и части 1 статьи 174.1 (легализация денежных средств) Уголовного кодекса РФ.