Власти Кубани усилят меры безопасности после стрельбы в колледже в Анапе

Власти Краснодарского края усилят меры безопасности после стрельбы в колледже в Анапе.

Об этом сообщила министр образования и науки региона Елена Воробьёва.

«Сегодня в министерстве образования и науки Краснодарского края состоялось оперативное совещание с руководителями государственных и частных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и программы СПО, об усилении мер обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций», — написала она в Telegram-канале.

По словам Воробьёвой, в Анапе после происшествия организована работа мобильного психологического центра и горячая линия с педагогами-психологами.

Министр также выразила соболезнования близким погибшего при стрельбе охранника учебного заведения.

11 февраля студент открыл стрельбу в техникуме Анапы. В результате происшествия погиб охранник, ещё два человека пострадали.

По данным СМИ, открывший стрельбу 17-летний студент учится на втором курсе этого учебного заведения на автомеханика.

Возбуждено уголовное дело.