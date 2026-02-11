Дикий слон напал на россиян на Шри-Ланке

На Шри-Ланке дикий слон напал на российских туристов, когда они приблизились к нему и попытались сделать с животным селфи, пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел накануне, у шоссе Буттала – Катарагама. 45-летняя россиянка ехала вместе с мужем на трехколесном взрослом велосипеде, заметила слона и захотела сделать с ним пару фотографий.

Когда туристы приблизились к гиганту, достали телефоны, он разозлился и набросился на них. Россиянка получила серьёзные травмы правой руки, её госпитализировали. Муж отделался испугом.

Ранее сообщалось, что в Таиланде слон убил туриста на глазах у других отдыхающих, среди которых была жена погибшего.

Трагедия произошла в национальном парке Кхао Яй. Дикое животное внезапно набросилось на мужчину во время прогулки туристов возле палаточного лагеря. В процессе слон схватил мужчину хоботом, бросил на землю и растоптал.

Кроме того, в индийском штате Карнатака слон затоптал туриста, который попытался сделать с ним селфи в лесопарке возле местного индуистского храма.