За кражу постельного белья мужчинам из ДНР грозит срок до 5 лет

В ДНР двоим мужчинам из Харцызска, как сообщили в МВД по республике, за кражу постельного белья грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В дежурную часть отдела полиции от предпринимателя поступило заявление о хищении 50 комплектов постельного белья из прицепа авто.

Сотрудники ОМВД РФ "Харцызский" задержали двоих мужчин, которых подозревают в совершении кражи.

Общая сумма причиненного ущерба составила почти 80 тысяч рублей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Максимальное наказание, согласно законодательству, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.