Пенсионер обвинил актера «Бумера» в нападении

Московский пенсионер по имени Григорий обвинил актера фильма "Бумер" Максима Коновалова в нападении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, инцидент произошел в столичном фитнес-клубе. Пенсионер сделал Коновалову замечания в сауне из-за того, что актер вместе с друзьями поливал камни настоем с чесноком. 69-летний мужчина попросил артиста прекратить это делать, так как у него аллергия.

В ответ Коновалов толкнул пенсионера и бросил кружку в его голову. В результате у пожилого мужчины образовалась шишка. Георгий просил администрацию вызвать полицию, но те отказали это делать. Родственники пенсионера вызвали скорую и полицию.

Как утверждают заявители, сотрудники приехали уже после того, как Коновалов уже ушел из клуба. Григорий задокументировал наличие травм и написал заявление в полицию.

Коновалов подтвердил инцидент в сауне. По словам актера, пенсионер первым начал его провоцировать хамством и оскорблениями в свой адрес. Артист намерен подать встречный иск.