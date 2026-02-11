Девушка изнасиловала свою соседку по комнате и откусила ей ухо

В Барселоне девушка откусила ухо своей соседке по комнате после сексуального насилия над ней, сообщает ElCaso.

Инцидент произошел ночью 8 февраля в квартире на улице Картахена в районе Гинардо. 29-летняя уроженка Гондураса откусила половину уха 30-летней перуанке.

На вызов примчались патрульные и нашли двух женщин в крови, с синяками и укусами. Пострадавшая обвинила свою соседку в сексуальном насилии, утверждая, что та укусила ее и оторвала половину уха. Однако другая женщина все отрицала и представила другую версию событий.

Через несколько часов обе женщины, находящиеся в тяжелом психологическом состоянии, были арестованы. Одной было предъявлено обвинение в сексуальном насилии и избиении, а другой — только в избиении. Расследование инцидента продолжается.