Охранник техникума в Анапе, несмотря на бронежилет, получил ранение от нападавшего во время стрельбы в учебном заведении.

«Злоумышленник... подошёл к закрытой двери и выстрелил в охранника через дверь. И, несмотря на то, что сотрудник был в бронежилете, ранил его», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что раненый охранник не растерялся: нажал тревожную кнопку, вызвал Росгвардию и по рации предупредил второй пост. Нападавший выстрелил ещё несколько раз. Одна из пуль по касательной задела студента в холле.

Благодаря быстрым действиям охранника никто из студентов и преподавателей не погиб. Стрелявшего оперативно задержали.

11 февраля студент открыл стрельбу в техникуме Анапы, в результате погиб охранник, ещё два человека пострадали.

По данным СМИ, открывший стрельбу 17-летний студент учится на втором курсе данного учебного заведения на автомеханика.

Возбуждено уголовное дело.