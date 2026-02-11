В результате удара ВСУ по российскому региону погиб человек

В Брянской области сотрудник агропромышленного холдинга погиб в результате целенаправленного удара ВСУ по территории предприятия в селе Бровничи (Климовский район), сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе Бровничи, - написал он. - К сожалению, погиб сотрудник предприятия».

По словам главы региона, власти окажут семье погибшего необходимую поддержку и материальную помощь. Сейчас на месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.