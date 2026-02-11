Один человек погиб при пожаре в доме на северо-западе Москвы

Пожар произошел на лестничной клетке дома на Митинской улице в Москве. В результате возгорания скончался один человек, еще двое пострадали.

Об этом в среду, 11 февраля, сообщил «МК».

— Один человек погиб и двое пострадали при пожаре на северо-западе Москвы в среду (11 февраля — прим. «ВМ») днем. Пожар произошел на лестничной площадке 17-го и 18-го этажей на площади трех квадратных метров, — говорится в материале.

Медики работают с пострадавшими.

В этот же день пожар произошел в квартире жилого дома в столичном районе Лефортово. Пламя охватило квартиру на четвертом этаже здания на улице Душинской. При пожаре пострадали три человека, включая беременную женщину и ребенка. Им оказали медицинскую помощь, а спасатели потушили возгорание.