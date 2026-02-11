Девочка избила собаку на прогулке в одном из дворов в Щелкове. Об этом пишет «Москва 24».

© Вечерняя Москва

На опубликованных кадрах можно увидеть, как девочка сначала ставит маленькую собаку на поводке под удар, а потом дважды пинает ее ногой. После избиения ребенок вместе с животным побежал в сторону подъезда.

Соседи начали искать семью ребенка в домовых чатах. Очевидцы требуют наказания по статье «Жестокое обращение с животными», минимальный штраф по которой до 80 тысяч рублей, говорится в публикации.

В августе мужчина избил добермана в Балашихе. Он отхлестал собаку веткой прямо при детях. Позднее «Вечерняя Москва» связалась с хозяйкой животного и выяснила подробности произошедшего. Женщина заявила, что мужчина избил собаку за то, что она его не слушалась. Она также подчеркнула, что в Сети все выставили не так, как было на самом деле.