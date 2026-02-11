Прокуроры Анапы проверят техникум, где произошла стрельба

Сотрудники прокуратуры организовали проверку после стрельбы в Анапе. Об этом ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.

© Газета.Ru

Специалисты выяснят, при каких условиях студент совершил нападение и соблюдались ли в учреждении требования законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Также прокуроры выяснят, придерживались ли в техникуме антитеррористического законодательства.

Проверку сотрудники ведомства организовали после того, как студент устроил стрельбу из ружья в индустриальном техникуме. Первым получил травмы охранник. Позже он вызвал правоохранителей, но сам не выжил.

В это время другие учащиеся, сидевшие в аудиториях, услышали непривычный звук и забаррикадировались в аудиториях.

Помимо пожилого охранника, пострадал еще один студент и библиотекарь. Последняя находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ей необходимую помощь.

Стрелка задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Студентам и семье охранника помогают психологи.