Прокуроры Анапы проверят техникум, где произошла стрельба

В Анапе прокуратура проводит проверку после стрельбы в техникуме
Сотрудники прокуратуры организовали проверку после стрельбы в Анапе. Об этом ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.
Специалисты выяснят, при каких условиях студент совершил нападение и соблюдались ли в учреждении требования законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
Также прокуроры выяснят, придерживались ли в техникуме антитеррористического законодательства.
Проверку сотрудники ведомства организовали после того, как студент устроил стрельбу из ружья в индустриальном техникуме. Первым получил травмы охранник. Позже он вызвал правоохранителей, но сам не выжил.
В это время другие учащиеся, сидевшие в аудиториях, услышали непривычный звук и забаррикадировались в аудиториях.
Помимо пожилого охранника, пострадал еще один студент и библиотекарь. Последняя находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ей необходимую помощь.
Стрелка задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Студентам и семье охранника помогают психологи.