Улицы российского города залило кипятком

В Иркутске улицы залило кипятком, и потоки воды начали создавать наледь на дорогах и разрушать подпорную стену. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Вода поступает со стороны таунхаусов на улице Ржанова и заливает проезжую часть. На кадрах видно, как на улицы стекаются ручьи, и от них идет пар.

«Потоки образуют наледь на дороге и тротуаре, разрушают подпорную стену», — говорится в публикации.

Жители российского города неоднократно обращались в Водоканал. Специалисты выезжали на место, но не смогли найти область протечки. Выяснилось, что схемы инженерный сетей в этом районе не совпадают с реальным расположением люков и прочих коммуникаций.

Ранее в Оренбурге двое прохожих провалились под землю и обварились кипятком. По причине утечки на частных тепловых сетях обвалился грунт, а под асфальтом образовалась яма с горячей водой. В результате улицу заволокло паром, и пострадавшие, не заметив обвала из-за плохой видимости, упали в нее и ошпарились кипятком.