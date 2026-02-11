В Перми выросло число госпитализированных из детсада детей
Число детей, попавших в больницу после выявления кишечной инфекции в пермском детском саду №394, увеличилось до 7, сообщили агентству РИА Новости в краевом минздраве. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное и средней тяжести.
Ранее управление Роспотребнадзора по региону проинформировало о зафиксированных в детском саду №394 случаях кишечной инфекции. По данным Следкома, 6 воспитанников учреждения попали в больницу. Возбуждено уголовное дело о нарушении санэпидправил.
Кроме того, было известно, что симптомы отравления были выявлены у 25 ребят.
В минздраве рассказали, что сейчас в больнице находятся семь детсадовцев, их состояние определено как удовлетворительное и средней степени тяжести. Детям оказывается необходимая медпомощь.