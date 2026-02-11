Библиотекарь получила серьезные ранения в результате стрельбы студента в техникуме Анапы

Трагедия в Анапе обрастает шокирующими подробностями. Одной из тяжело пострадавших при нападении 17-летнего студента на индустриальный техникум (АИТ) стала 45-летняя библиотекарь Анжелика Викторовна. Подросток выстрелил в женщину, сейчас она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь.

Сообщения о стрельбе появились около 14:00 11 февраля. Как выяснилось, нападавшим оказался второкурсник Илья. По предварительным данным Kub Mash, поводом для вооруженного нападения стал невыданный диплом. Накануне молодой человек заплатил руководству учебного заведения за документ более 500 тысяч рублей, однако в получении ему отказали.

Первой жертвой стал охранник техникума. Пожилой мужчина встретил вооруженного студента на входе и попытался преградить ему путь, ценой жизни не дав пройти дальше. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Всего, по уточнённым данным, пострадали пять человек. Помимо погибшего охранника и библиотекаря, ранения получили еще трое. Одна из пострадавших девушек, предположительно, находится в реанимации.

В момент нападения студенты и преподаватели, успевшие спрятаться в кабинетах, в панике писали родным прощальные сообщения в мессенджерах. Позже всех эвакуировали из здания. Нападавший был задержан на улице сотрудниками правоохранительных органов.