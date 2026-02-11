В московском дворе нашли множество мертвых кошек

В московском районе Перово во дворе нашли множество мертвых кошек. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным издания, волонтеры забрали трупы животных на экспертизу.

Горожане намерены написать заявление в полицию. Они допустили, что неизвестные могли отравить кошек.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге владельцы собак нашли во дворах разбросанный розовый яд. Они заявили, что в российском городе активизировались догхантеры. В январе несколько домашних животных не выжили после прогулок в парках. Причиной стало отравление.

Ветеринары допустили, что, вероятнее всего, в уральской столице разбросали крысиный яд или изониазид (тубазид) — средство для лечения туберкулеза у людей, которое смертельно опасно для животных.