СМИ раскрыли личности пострадавших при стрельбе в анапском колледже

В результате стрельбы в анапском техникуме пострадали библиотекарь и студент. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

По данным источника, библиотекарь Анжелика П. 1981 года рождения сейчас находится в тяжелом состоянии. Также сообщается, что легкое ранение бедра получил юноша 2007 года рождения.

В результате инцидента также скончался охранник Николай З. 1970 года рождения.

Утверждается, что студенты называли охранника «дядей Колей» и относились к нему с уважением. У погибшего осталась семья — жена и дочь, уточняется в публикации.

Нападение на колледж произошло 11 февраля. По словам учащихся, сначала они услышали крики с улицы и увидели людей, бегущих мимо окна. После этого студенты закрыли дверь и оставались внутри, пока ситуация не успокоилась.

По данным СМИ, нападавшим оказался 17-летний студент колледжа, который учится на одном из факультетов. Уточнялось, что на груди у стрелка, предположительно, висела разгрузка под патроны. Позже в Сети появились кадры задержания подростка.

Журналисты сообщили, что злоумышленник ворвался в учебное заведение якобы из-за диплома, который он не получил, хотя заплатил за него 500 тысяч рублей.