Отчима убитого 9-летнего Паши из Петербурга отправили на полиграф из-за подозрений

Сожителя матери убитого девятилетнего Паши Т. проверяют на полиграфе. Об этом сообщает 78.RU.

По данным источника, есть версия, что у мужчины психотип, допускающий возможность вступления в связь с несовершеннолетними.

30 января девятилетний Паша пропал в Санкт-Петербурге. Днем он ушел из дома покататься с горки, однако к вечеру так и не вернулся. В поисках участвовали следователи, криминалисты, сотрудники полиции и волонтеры «ЛизаАлерт». Позже выяснилось, что мальчик сел в машину к Петру Жилкину, чтобы погреться. Жилкин дежурил на парковке у торгового центра и предлагал детям покататься. Мужчина расправился с ребенком. Позднее на компьютере у злоумышленника нашли терабайты детского порно.