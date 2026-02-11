Россиянина уличили в распространении порнографии через соцсети

Сотрудники УМВД по Калининградской области пресекли деятельность 34-летнего местного жителя, который на протяжении длительного времени распространял в сети Интернет порнографические материалы с участием своей знакомой. В ходе мониторинга одного из мессенджеров полицейские выявили канал, владелец которого систематически публиковал видео и фотографии интимного характера, сопровождая их персональными данными изображённой женщины.

Проведённая экспертиза подтвердила, что все обнаруженные материалы относятся к категории порнографических. Оперативно-розыскные мероприятия позволили быстро установить личность администратора канала — им оказался ранее не судимый житель Калининграда. Потерпевшая, чьи изображения использовались без согласия, в ходе беседы с правоохранителями заявила, что никогда не разрешала мужчине публиковать их личные кадры и тем более делать их доступными для широкой аудитории.

Всего следствием задокументировано 312 эпизодов противоправной деятельности. Действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса: часть 1 статьи 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и пункт «б» части 3 статьи 242 (незаконный оборот порнографических материалов в информационно-телекоммуникационных сетях).

Материалы уголовного дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу.