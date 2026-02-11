Названа одна из возможных причин стрельбы в анапском техникуме

Студент, устроивший стрельбу в техникуме в Анапе, мог страдать психическим расстройством. Об этом рассказала News.ru учащаяся образовательного учреждения.

По ее словам, знакомые стрелка говорили, что в последнее время тот стал «странно себя вести, дичь какую-то творил».

«Я не знаю, что думать. Просто в шоке. Это очень страшно, когда вдруг узнаешь, что в здании, где ты находишься, стрельба», — рассказала девушка.

Стала известна личность напавшего на колледж в Анапе

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что в результате стрельбы в техникуме Анапы погиб охранник, который первый принял на себя удар и сумел вызвать правоохранительные органы. Также по предварительной информации два человека получили ранения средней тяжести, сообщил глава региона.