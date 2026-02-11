Пенсионерка выжила, упав с 12 этажа

70-летняя женщина упала из окна 12-го этажа дома на юго-востоке столицы и осталась жива.

Как стало известно «МК», инцидент произошел во вторник вечером на улице Юных Ленинцев. Соседка услышала крики о помощи и выглянула в окно. Пенсионерка лежала на снегу и звала мужчину.

Очевидица вызвала скорую медицинскую помощь. Пострадавшую доставили в больницу с множественными травмами позвоночника и ног.

Как выяснил «МК», пострадавшая два года жила с неким мужчиной, который совсем недавно умер. При каких обстоятельствах она выпала из окна, выясняют правоохранители.