Соучастника покушения на генерала Алексеева Виктора Васина арестовали

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под стражу Виктора Васина, соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Он пробудет в СИЗО до 6 апреля. Такое решение в среду, 11 февраля, огласила судья.

— Ходатайство органов предварительного расследования удовлетворить. Избрать в отношении обвиняемого Васина В. меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля 2026 года, — передает слова судьи корреспондент ТАСС, который присутствовал на заседании суда.

Сам Васин в ходе судебного заседания заявил, что сотрудничает со следствием. Он признал свою вину. Также мужчина добавил, что пытался отговорить киллера совершать покушение.

В деле о покушении на Алексеева фигурирует как минимум четыре человека. Помимо Виктора Васина правоохранители задержали киллера Любомира Корбу, сына Васина Павла, который помогал следить за жертвой и обеспечил соучастников транспортом, видеорегистратором, трекером. Также следователи установили к покушению причастна Зинаида Серебрицкая, 10 февраля ее объявили в розыск по статье Уголовного кодекса России.

Алексеева попытались убить 6 февраля. Неизвестный выстрелил военнослужащему в спину, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали. В 2023 году он вел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время мятежа. Чем еще известен генерал и как произошло покушение — в материале «Вечерней Москвы».