Раскрыты мотивы стрельбы в здании техникума на Кубани

По факту стрельбы в районе Анапского индустриального техникума следственные органы СК России возбудили уголовное дело. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Трагедия произошла у здания учебного заведения на улице Промышленной, передает РЕН ТВ.

В распоряжении СМИ появились кадры, запечатлевшие 17-летнего стрелка. Молодой человек был оперативно задержан правоохранительными органами. Мотивы его поступка в настоящее время устанавливаются. Предварительно, студент мог устроить стрельбу из-за отказа в получении диплома.

В результате нападения погиб охранник техникума. Именно он первым принял удар на себя, преградив дорогу нападавшему. Три человека получили ранения, среди них есть несовершеннолетние. Состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

В момент стрельбы студенты, находившиеся в здании, проявили мужество и хладнокровие. Они оперативно закрылись в одной из аудиторий. Как рассказала РЕН ТВ мать одной из учениц, ее дочь слышала взрывы и выстрелы. Дети в панике писали родителям в мессенджерах.

Известно, что ружье, из которого стрелял студент, он украл у своего деда. Об этом сам задержанный рассказал правоохранителям.

Сейчас на месте происшествия продолжают работу следователи, криминалисты и сотрудники экстренных служб. Выясняются все обстоятельства случившегося, а также проверяется законность организации охраны учебного заведения. Расследование находится на контроле центрального аппарата СК России.