В Подмосковье задержали мужчину, который у себя дома производил наркотики

Сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего москвича, который в своем доме на территории СНТ возле подмосковного Домодедово выращивал наркотики.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— В рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что злоумышленник в своем доме на территории СНТ в г.о. Домодедово оборудовал цокольное помещение для выращивания наркосодержащих растений. Для этого он установил специализированные гроубоксы с системами климат-контроля, освещения и вентиляции, — рассказали на официальном сайте ведомства.

Во время осмотра дома полицейские изъяли 17 кустов наркосодержащих растений и различные емкости с семенами. Кроме того, правоохранители изъяли двуствольный обрез, три пистолета, револьвер, глушитель, магазины и 479 патронов различного калибра.

Ранее суд в Москве вынес приговор 51-летней женщине и ее 31-летнему сыну, которые организовали подпольную нарколабораторию в двух квартирах в столице. Осужденным назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 года.