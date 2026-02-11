На Кубани возбудили уголовное дело после стрельбы в колледже в Анапе

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Анапском индустриальном колледжу, которую устроил один из студентов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате есть погибший и пострадавшие.

По каким именно статьям возбуждено уголовное дело, в ведомстве не уточнили.

"В настоящее время нападавший задержан. На место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов аппарата следственного управления", - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Кубани.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, устанавливают причины и обстоятельства нападения.

Как сообщалось ранее, днем 11 февраля вооруженный ружьем студент Анапского индустриального колледжа открыл стрельбу в холле учебного заведения. В результате погиб охранник, еще два человека пострадали.