Семейный спор о Трампе привел к гибели женщины от рук отца

Молодая британка Люси Харрисон была застрелена в доме своего отца в Техасе через несколько часов после спора о Дональде Трампе. Следователи установили, что выстрел произошёл, когда отец демонстрировал ей свой пистолет, и присяжные в США отказались возбуждать уголовное дело.

© Московский Комсомолец

В пригороде Проспера, штат Техас Люси Харрисон проводила отпуск в доме своего отца Криса Харрисона перед тем, как он её застрелил. Согласно свидетельским показаниям, озвученным на слушании в суде, накануне отъезда между отцом и дочерью произошла серьёзная ссора. Поводом стал Дональд Трамп.

Страстная противница оружия и последовательный критик президента США Люси была возмущена поддержкой, которую её отец выражал главе Белого дома. Бойфренд девушки Сэм Литтлер рассказал, что спор стал настолько жарким, что Люси убежала наверх. В какой-то момент она спросила отца, как бы он себя чувствовал, если бы она оказалась на месте женщины, подвергшейся сексуальному насилию, на что Крис Харрисон, по словам Литтлера, ответил, что у него есть ещё две дочери, и это не слишком бы его расстроило.

Роковые события развернулись за полчаса до запланированного отъезда пары в аэропорт. По версии отца, изложенной в его письменных показаниях, они с дочерью смотрели телерепортаж о преступлениях с применением огнестрельного оружия. Крис Харрисон сказал, что у него есть пистолет, и спросил, не хочет ли Люси его посмотреть. Получив согласие, он повёл её в спальню, чтобы показать полуавтоматический «Глок», который хранился в тумбочке. Он утверждал, что купил оружие несколько лет назад для защиты семьи и никогда ранее не обсуждал этот вопрос с дочерью.

По его словам, когда он достал пистолет из кобуры, раздался громкий хлопок, и Люси мгновенно упала. Харрисон заявил, что не помнит, был ли его палец на спусковом крючке. Сэм Литтлер, находившийся на кухне, рассказал другую последовательность: он видел, как отец взял Люси за руку и повёл в спальню, а через 15 секунд услышал выстрел.

Расследование местных властей в Техасе не привело к уголовному преследованию. Большое жюри присяжных постановило, что доказательств для предъявления обвинения кому-либо недостаточно. В ходе британского слушания всплыли и другие детали: Крис Харрисон признал, что в прошлом боролся с алкоголизмом, и в тот день, чтобы справиться с волнением из-за отъезда дочери, выпил вина за несколько часов до инцидента. Полицейский на месте происшествия почувствовал запах алкоголя изо рта мужчины, а записи камер видеонаблюдения зафиксировали его покупку в магазине. Слушание в британском суде отложено до оглашения окончательные выводы о причинах смерти девушки.