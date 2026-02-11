Стала известна личность напавшего на колледж в Анапе

Стрельбу в Анапском индустриальном колледже мог устроить 17-летний подросток. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил Shot.

По словам студентов, в здании колледжа прозвучали шесть выстрелов. Сразу после этого они забаррикадировались, передает Telegram-канал.

Также Mash со ссылкой на учащихся сообщает, что напавший якобы учится в колледже на одном из факультетов. В то же время «Осторожно, Новости» пишут, что на груди у стрелка, предположительно, висела разгрузка под патроны.

Инцидент произошел 11 февраля. По данным СМИ, в результате стрельбы пострадали два человека. Подозреваемый в атаке уже задержан, на месте происшествия работают сотрудники Росгвардии, полиции и экстренных служб.