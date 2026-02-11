Два человека погибли при пожаре в подмосковном Серпухове

Два человека погибли и трое пострадали при пожаре в частном доме в подмосковном Серпухове. Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя семь часов после сообщения спасателям.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

— 07:28 09.02.2026 — сообщение о пожаре в частном доме (г. о. Серпухов). 14:20 — пожар потушен. В результате пожара пострадали три человека, погибли два человека, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. На месте происшествия работали 35 спасателей и 11 пожарных машин. Причину пожара устанавливают дознаватели, добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее три человека пострадали в результате пожара в жилом доме на улице Душинской на юго-востоке Москвы в районе Лефортово. Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 22 квадратных метра.