Стало известно о состоянии пострадавших в результате стрельбы в техникуме Анапы

В результате стрельбы в индустриальном техникуме в Анапе пострадали пять человек. Об этом сообщает Mash.

Сообщения о стрельбе в Анапском индустриальном техникуме поступили сегодня днем. Подчеркивалось, что ее устроил студент, который учился там на автомеханика.

По данным Telegram-канала, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Трое человек — в состоянии средней тяжести. Они доставлены в городскую больницу Анапы.

По информации Telegram-канала «112», стрелка задержали у учебного заведения сотрудники Росгвардии и полиции. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, два человека — в среднем. На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь, мотивы стрелка выясняются.

Mash пишет, что студент напал на техникум в Анапе с двухствольным ружьем 12-го калибра ТОЗ-34. В настоящее время оно лежит на улице рядом с учебным заведением.

Shot пишет, что один из пострадавших при стрельбе в техникуме в Анапе — охранник, которого первым встретил на своем пути 17-летний нападавший.