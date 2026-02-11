Во Франции мужчину заподозрили в серийных изнасилованиях детей в восьми странах

Прокуратура французского Гренобля предъявила обвинение 70-летнему мужчине, которого подозревают в серийных изнасилованиях 89 детей в восьми странах. Об этом сообщает Le Figaro.

© Газета.Ru

По версии следствия, преступления были совершены на протяжении 55 лет. Это стало известно благодаря USB-накопителю, на который мужчина записывал свои «воспоминания». Задокументированные эпизоды охватывают временной промежуток с 1967 по 2022 год.

Прокурор Этьен Манто рассказал, что следователи Гренобля начали расследование в январе 2024 года. За это время с помощью полученных материалов составили список жертв, в который входили подростки от 13 до 17 лет. По словам судьи, это были в основном акты мастурбации и орального секса. Тем не менее, прокуратура старается быть осторожной в оценке полноты списка, допуская, что жертв могло быть гораздо больше.

В ходе следственных действий подозреваемый также признался в расправе над своей мамой и тетей. Мотивы преступлений еще предстоит выяснить правоохранителям. Фигурант заключен под стражу.