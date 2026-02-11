Дворник сорвался с крыши и повис на проводах дома в Петербурге

В Петербурге на улице Правды дворник сорвался с крыши и повис на проводах, на место прибыли спасатели. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Центральном районе Петербурга. По предварительной информации, мужчина чистил снег и не удержался. Он упал с высоты, но успел зацепиться за провода, которые удержали его над землей.

Прохожие, заметившие мужчину, вызвали экстренные службы. По словам очевидцев, дворник работал на крыше без страховки. На место прибыли спасатели.

До этого двое мигрантов-рабочих упали с высоты на стройке в Москве. Инцидент произошел 13 января во время проведения работ на строительном объекте, расположенном на Рязанском проспекте. Один из сорвавшихся с высоты строителей, 39-летний мужчина, не выжил. Второго пострадавшего доставили в больницу, информации о его состоянии не поступало.