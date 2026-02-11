Создатель самого популярного российского криминального сериала лишился прав

Продюсера самого популярного криминального российского сериала «Бригада» Александр Иншаков лишили водительских прав на один год и восемь месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в ночь на 19 декабря 2024 года Иншаков на Смоленской-Сенной площади Москвы попался на глаза инспекторам ГИБДД, которые посчитали, что от него пахнет алкоголем. В присутствии понятых один из создателей «Бригады» отказался проходить освидетельствование. Суд рассмотрел дело без него, лишил прав и назначил штраф в 30 тысяч рублей. Продюсер не сможет сесть за руль до октября 2026 года.

Ранее суд лишил водительских прав жителя Санкт-Петербурга, который попал в дорожно-транспортное происшествие в состоянии опьянения. Мужчина пытался обвинить в своем состоянии корм для попугаев.