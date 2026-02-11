Появились страшные подробности устроенной женщиной стрельбы в канадской школе

Канаду потрясла поистине жуткая трагедия. Некая «женщина с каштановыми волосами» ворвалась в среднюю школу, а затем и в общежитие, где открыла огонь по людям. По разным данным, 9-10 человек погибли, включая и саму преступницу, которая, по данным канадской полиции, покончила жизнь самоубийством. Более 25 человек получили ранения. Мотивы нападавшей пока неизвестны. Впрочем, пока почти ничего не известно и о личности самой стрелявшей.

Восемь человек, включая нападавшую, были найдены мёртвыми в средней школе Тамблер-Ридж в Британской Колумбии, ещё двое – в соседнем здании, которое Daily Mail описывает как общежитие.

В общей сложности 27 человек были ранены, два человека получили опасные для жизни травмы.

Имя нападавшей пока не названо, её мотивы остаются неясными. Согласно экстренному сообщению, она была описана как «женщина в платье и с каштановыми волосами».

Во время обыска в школе полиция обнаружила шесть застреленных человек. Седьмой человек с огнестрельным ранением скончался по дороге в больницу.

Школьники вынуждены были забаррикадировать двери своих классов столами, чтобы спрятаться от стрелка.

Дэриан Квист, ученик 12 класса, рассказал, что он был на уроке механики, когда в коридорах прозвучал сигнал о срочной изоляции, приказывающий закрыть двери.

Сначала он «не подумал, что происходит что-то страшное», но затем увидел «тревожные» фотографии, на которых запечатлена бойня в школе.

Квист поведал, что ушло более двух часов на то, чтобы забаррикадироваться и дождаться приезда полиции. Уже когда учеников вывели из здания захваченной школы, Дэриан Квист смог встретиться со своей матерью.

Трент Эрнст, бывший замещающий учитель в этой школе, признался: «Здесь, в городе, и раньше бывали трудные дети».

Член городского совета Тамблер-Ридж Крис Норбери, чья жена преподаёт в средней школе, рассказал, что был «в ужасе», когда узнал, что школа подверглась нападению: «Я немедленно связался со своей женой и узнал от неё, что школа закрыта, она не знала почему».

Полиция обнаружила ещё два тела в жилом доме в Тамблер-Ридже, что, как полагают, является «взаимосвязанным инцидентом». Суперинтендант Королевской канадской конной полиции (КККП) Кен Флойд заявил: «Я думаю, нам будет трудно определить «почему», но мы сделаем всё возможное, чтобы выяснить, что произошло».

Он не подтвердил, является ли подозреваемая, найденная мёртвой в школе, тем же человеком, которого описали как женщину в платье с каштановыми волосами, что и в сообщении о стрелке, разосланном во вторник.

Полиция пока не опубликовала никакой информации о возрасте стрелка или жертвах. Отмечается лишь, что следователи проводят дополнительные обыски в других домах и объектах недвижимости, чтобы определить, может ли кто-то ещё быть ранен или иным образом быть связан с произошедшими событиями.

Городская средняя школа, в которой учатся 175 учеников, и начальная школа будут закрыты до конца недели.

Тамблер-Ридж, живописный городок в горной долине у подножия Скалистых гор, расположенный примерно в 736 милях к северу от Ванкувера, насчитывает 2400 человек.

Советник Норбери описал его как «невероятно безопасное место», добавив: «Мы здесь не запираем двери. У нас в городе три полицейские машины, мы очень маленькие. Мы – небольшая община. Мы знаем друг друга, мы все знаем жертв. Они наши друзья, дети наших друзей».

Мэр Тамблер-Риджа Дэррил Краковка рассказал CBC: «Я буду знать каждую жертву. Я здесь уже 19 лет, и у нас небольшая община. Я не называю их жителями. Я называю их семьёй».

Премьер-министр Канады Марк Карни, который отменил свою поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявил: «Я опустошён сегодняшней ужасающей стрельбой в Тамблер-Ридже, в Британской Колумбии Мои молитвы и глубочайшие соболезнования семьям и друзьям, которые потеряли своих близких в результате этих ужасающих актов насилия».

Он добавил, что присоединяется к канадцам в скорби и выражает благодарность за мужество и самоотверженность сотрудников служб экстренного реагирования, которые рисковали своей жизнью, защищая своих сограждан.

Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби в свой черёд заявил: «Правительство обеспечит всемерную поддержку членам сообщества в ближайшие дни, поскольку мы все пытаемся смириться с этой невообразимой трагедией. Это то, что будет сказываться на нас долгие годы».

Массовые расстрелы в Канаде крайне редки, но в апреле прошлого года в Ванкувере произошёл наезд автомобиля на людей, которые праздновали в этот день филиппинский праздник Лапу-Лапу. В момент трагедии гуляния подходили к концу. За рулём оказался 30-летний молодой человек. В результате трагедии погибло11 человек.