Студент умер в кипятке из душа в общежитии пермского техникума

В душе общежития пермского техникума студент потерял сознание под кипятком, провёл под ним полтора часа и умер.

По имеющейся информации, студент вошёл в душевую, и, включив воду, внезапно оказался под потоком кипятка. Выбраться он не смог – он потерял сознание и пролежал под горячей полтора часа. Под ней студент и умер.

Первые сообщения о происшествии появились в социальных сетях. После этого ситуацией занялись сотрудники Следственного комитета РФ.

В следственных органах уточнили, что общежитие принадлежит техникуму промышленных и информационных технологий. По предварительным данным, криминальный характер смерти исключается. Для точного определения причин трагедии назначена судебно‑медицинская экспертиза.

В интернет‑сообществах пользователи выдвигают версию, что у молодого человека могла быть эпилепсия – возможно, в душевой у него случился приступ – сообщает Properm.ru.