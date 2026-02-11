Подросток на ватрушке разбился при столкновении с деревом

В Приморском крае зафиксирован очередной тяжелый случай травматизма при катании на тюбинге. В городе Лучегорске 12-летний школьник на большой скорости врезался в дерево. От удара ребенок получил черепно-мозговую травму и тяжелый ушиб головного мозга, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Сейчас пострадавший находится на искусственной вентиляции легких. В ближайшие часы его планируют транспортировать в краевую столицу для оказания специализированной медицинской помощи. Причиной аварии стала неконтролируемая скорость и невозможность вовремя затормозить или изменить траекторию движения.

Это уже четвертый случай тяжелого травматизма среди детей при катании на тюбингах в Приморье с начала 2026 года. В январе во Владивостоке от удара погиб пятилетний мальчик. Еще один ребенок получил множественные переломы черепа, а девочка из Дальнереченска была госпитализирована в реанимацию с кровоизлиянием в мозг.

Спасатели и врачи вновь призывают родителей не оставлять детей без присмотра на склонах и выбирать для катания только специально оборудованные трассы, свободные от препятствий. Тюбинг, несмотря на кажущуюся безопасность, является одним из самых травмоопасных зимних развлечений.