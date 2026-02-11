За смерть шестилетней девочки в Костроме осужден ее отец

Судебная коллегия по уголовным делам Костромского областного суда признала мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности.

С марта по май 2024 года 38-летний костромич оставил на попечение своей знакомой шестилетнюю дочь, которая нуждалась в постоянном уходе, и уехал в другую область. Когда у нее ухудшилось здоровье, женщина не обратилась в больницу и оставила девочку одну дома. 21 мая ребенок умер.

Мужчина, зная об ухудшении здоровья дочери, ничего не сделал, чтобы ей помочь. В итоге костромич был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Свердловский районный суд Костромы назначил мужчине наказание в виде двух лет исправительных работ. Прокуратура обжаловала наказание, посчитав его чрезмерно мягким.

Судебная коллегия Костромского областного суда приговор районного суда изменила. Мужчина приговорен к году и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.