Чиновник академии народного хозяйства осужден за взятки

Бывший начальник Управления капитального строительства Российской академии народного хозяйства осужден за получение двух взяток.

Как сообщили «МК» в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы, экс-начальник УКС приговорен к 8 годам лишения свободы с штрафом в размере 45 миллионов рублей. Также он на 9 лет лишен права занимать должности в госорганах, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций.

Суд конфисковал в доход государства у осуждённого денежные средства в размере около 37,5 млн рублей.