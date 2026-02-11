Исполнитель покушения на генерала Алексеева Корба полностью признал вину

Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева Любомир Корба полностью признал вину. Об этом в среду, 11 февраля, заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следователей, пособник покушения Виктор Васин руководствовался террористическим мотивом. СК попросил арестовать соучастников преступления.

Владимиру Алексееву продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь, он находится в одной из столичных больниц.

— Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также розыск его организаторов, — передает канал ведомства в МАХ.

Также в деле о покушении фигурирует Зинаида Серебрицкая. 10 февраля ее объявили в розыск по статье Уголовного кодекса России. За день до этого в ФСБ сообщили, что Серебрицкая улетела в Стамбул. При этом до 2020 года у женщины было украинское гражданство. Как произошло покушение на Алексеева и кто в этом замешан — в отдельном материале «Вечерней Москвы».