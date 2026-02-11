Назван возможный срок, который грозит Сабурову из-за помощи бойцам ВС РФ

Комику Нурлану Сабурову, которому ранее запретили въезд в Россию на 50 лет, может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет в Казахстане. Об этом сообщает «Абзац».

Уточняется, что поводом для проверки стало заявление активиста о том, что артист передал бойцам ВС РФ десять мотоциклов. По словам заместителя генерального прокурора Галымжана Койгельдиева, в отношении Сабурова рассматривается статья о финансировании наемничества.

За подобные действия Уголовный кодекс Казахстана предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Данные проверяются. В республике ранее уже проходили судебные процессы над гражданами, вступившими добровольцами в ряды российской армии.

Ранее РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что в отношении Сабурова 30 января ввели запрет на въезд в Россию.

По словам собеседника агентства, решение было принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».