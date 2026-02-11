Челябинский живодер постирал кота в машинке и выбросил на балкон в -30°С

В Челябинске живодер постирал кота в машинке и всю ночь продержал на балконе в мороз. Об этом рассказали в местной сети ветеринарных клиник «Ветмэн».

Двухлетнего мейн-куна с температурой тела 32°С принесли в ветклинику, когда он был уже без сознания. Один глаз не реагировал на свет, а на теле животного обнаружили сотни ссадин.

У него были вырваны когти, выбиты зубы, разбита челюсть, а шерсть сбилась в колтуны и пахла стиральным порошком. Хозяйка кота пояснила, что питомец пострадал от рук ее мужа, который сначала его избил, затем «помыл» его и оставил на ночь на балконе при -30°С.

«Наши врачи боролись за него весь день и всю ночь: согревали, снимали боль, восстанавливали баланс. Но травмы оказались несовместимы с жизнью. На следующий день из-за болевого шока и отказа органов мы вынуждены были его усыпить. Мы уже подали заявление в полицию по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» и будем добиваться справедливости», — заявили в клинике.

В настоящее время ведомство проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.