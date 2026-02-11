Российская семья заживо сгорела в доме

В городе Демидове Смоленской области родители 34 и 35 лет и их девятилетний сын заживо сгорели при пожаре в частном деревянном доме. О трагедии с российской семьей сообщили в региональной прокуратуре.

По предварительным данным, к пожару привело нарушение правил устройства и эксплуатации печи, установленной в жилище.

Сотрудники смоленской прокуратуры пояснили, что окончательные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.

До этого стало известно, что трое детей и двое взрослых сгорели заживо в Якутии. Тогда пламя охватило частный дом в селе Нюрбачан Нюрбинского района.

Еще раньше четыре человека не выжили во время пожара в доме в подмосковной Балашихе.