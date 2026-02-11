Пожар произошел на стройке в столичном районе Хорошево-Мневники

Пожар произошел на строительном объекте в столичном районе Хорошево-Мневники. Информации о количестве пострадавших пока нет.

Об этом в среду, 11 февраля, сообщил очевидец произошедшего.

— Пожар, предварительно, на стройке возник в столичном районе Хорошево-Мневники. Информация о пострадавших и обстоятельства уточняются, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на слова очевидца.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Других подробностей по факту произошедшего не приводится.

Ранее, 10 февраля, загорелся дом № 5 на Пресненском Валу. Возгоранию оперативно присвоили повышенный ранг сложности. Позже в Сети появились кадры, на которых пожарные спасают людей из горящего дома. В результате происшествия пострадали девять человек. Спустя несколько часов спасателям удалось ликвидировать возгорание.