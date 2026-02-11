Экс-чиновникам в Петербурге резко ужесточили приговор

В Санкт-Петербурге Куйбышевский райсуд, как информирует объединенная пресс-служба судов города, пересмотрел дело бывших сотрудников регионального управления Росимущества о взяточничестве и растрате и серьезно ужесточил приговор.

Константин Калниньш, бывший заместитель руководителя МТУ, и Олег Погрошев, бывший начальник отдела, приговорены к 8,5 годам колонии строгого режима каждый. В 2022 году оба фигуранта получили условные сроки.

В зале суда их взяли под стражу.

В 2017 году чиновники, по версии следователей, вступили в сговор с 4 предпринимателями. Фигуранты заключали госконтракты на услуги по обращению с конфискованным имуществом, однако вместо утилизации продавали его, подделывая документы. Полученные от незаконной продажи деньги делили с сообщниками.

Кроме того, установлено: Калниньш получал взятки в виде денег и имущества (включая часы и трактор) за покровительство.