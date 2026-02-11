Подростка из российского города арестовали за подготовку к диверсии

В Красноярском крае задержан 17-летний подросток, подозреваемый в приготовлении к совершению диверсии. Следственные органы Главного следственного управления СК России по региону возбудили в отношении него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 1 статьи 281 УК РФ.

По версии следствия, в феврале 2026 года несовершеннолетний, общаясь через мессенджер с неустановленным лицом, согласился за денежное вознаграждение совершить поджог трансформатора в городе Минусинске. Для реализации этого плана он попытался вовлечь в преступление четырёх своих знакомых, предложив им найти средства для поджога и непосредственно участвовать в акте. Однако получил отказ.

Преступный умысел не был доведён до конца благодаря своевременному вмешательству сотрудников УФСБ России по Красноярскому краю, которые пресекли противоправную деятельность. Суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения — заключение под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела, включая личность заказчика и возможных соучастников. Следственный комитет России предупреждает: подросткам нужно быть крайне осторожными в сети, не поддаваться на провокации и финансовые предложения от незнакомцев, напоминая, что за диверсию предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.