Беженец похитил и изнасиловал 12-летнюю девочку
В Великобритании вынесен обвинительный вердикт по громкому уголовному делу. 23-летний проситель убежища из Афганистана Ахмад Мулахил признан виновным в серии тяжких преступлений против 12-летней девочки в городе Нанитон графства Уорикшир. Его сообвиняемый, также прибывший из Афганистана, был оправдан. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Суд установил, что прошлым летом Мулахил похитил несовершеннолетнюю, совершил несколько эпизодов сексуального насилия, а также снимал непристойное видео во время мучений жертвы. Девочка, которую суд охарактеризовал как «очень уязвимую», свидетельствовала, что нападавший смеялся во время издевательств.
Ключевую роль в опознании и задержании преступника сыграла платежная карта, выданная ему Министерством внутренних дел Великобритании как лицу, ожидающему решения по убежищу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как после нападения он вел жертву в магазин и расплачивался этой картой.
Иммиграционный статус преступника и первоначальное неразглашение этой информации полицией вызвали волну протестов в городе. Судья предупредила, что Мулахил получит длительный тюремный срок с последующей обязательной депортацией.
Второй фигурант по делу, 25-летний Мохаммад Кабир, прибывший в Великобританию в конце 2024 года, был оправдан по всем предъявленным обвинениям, включая попытку удушения и похищения ребенка.