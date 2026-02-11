Получавшие выплаты по КАСКО россияне попали под следствие

В Подмосковье задержали автомошенников, обманувших страховые на 30 миллионов рублей. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ.

По данным ведомства, злоумышленники в составе организованной группы из-за рубежа привозили автомобили и регистрировали их на номинальных собственников, после чего приобретали полисы КАСКО. Далее они совершали дорожно-транспортные происшествия и с поддельными документами от фиктивных владельцев обращались в страховую компанию за выплатами. Ущерб компаниям составил более 30 миллионов рублей.

Сотрудники полиции выявили и задержали предполагаемых организаторов противоправной деятельности. Было задержано восемь человек. В ходе обысков изъяты средства связи, документы, деньги и другие предметы, имеющие доказательное значение по делу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

