Суд в Подмосковье продлил арест иностранцам за похищение человека

Клинский городской суд вынес приговор трем уроженцам Узбекистана за похищение человека 5 декабря прошлого года.

Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Клинский суд продлил срок содержания под стражей трем гражданам Республики Узбекистан, обвиняемых в похищении человека. 05.12.2025 (обвиняемые — прим. «ВМ») прибыли по адресу нахождения (потерпевшего — прим. «ВМ») и подвергли его избиению. Далее, связав ему руки и ноги, силой затащив в автомобиль, отвезли в строящийся загородный дом, расположенный в г.о. Домодедово. Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 10 апреля 2026 года включительно, — рассказали в официальном Telegram-канале пресс-службы инстанций.

На следующий день обвиняемые перевезли мужчину в другой дом и там продолжили его избивать. Спустя день потерпевшему все же удалось сбежать от граждан Узбекистана. После произошедшего он обратился в правоохранительные органы, злоумышленников задержали.

Ранее Балашихинский городской суд вынес приговор мужчине по фамилии Мананников, который, будучи пьяным, пытался похитить девятилетнюю девочку. Попытка похищения произошла в вечернее время 1 октября прошлого года. Мужчина представился девочке сотрудникам правоохранительных органов и пытался увезти ее в неизвестном направлении.